Умер мальчик с онкологией, о помощи которому просили Путина

В Иркутской области скончался трехлетний мальчик из города Черемхово, о помощи которому просили Владимира Путина.

20 декабря на большой пресс-конференции президента РФ один из журналистов попросил Путина помочь семье мальчика с онкологическим заболеванием – нейробластомой забрюшинного пространства четвертой степени. Его планировалось отправить в турецкую клинику, хотя ранее испанские, немецкие и российские врачи признали его нетранспортабельным.

9 января сестра матери мальчика рассказала, что родители решили не вывозить ребенка из страны из-за его крайне тяжелого состояния. В ночь на 10 января ребенок умер в больнице. В последние дни его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ему давали сильные обезболивающие и регулярно переливали кровь.

Как передает ОТР, губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося. «Такая страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Вместе с вами в эти дни скорбят и разделяют горечь утраты все жители Иркутской области», – говорится в его телеграмме.