Судья объяснила сбор паспортов у пришедших на суд над сторонниками Навального

Судья, работающая над делом властей Петербурга против участников митинга 5 мая 2018 года, собрала паспорта у журналистов.

Об этом сообщает «Интерфакс». Судья Фрунзенского районного суда Петербурга попросила сдать паспорта всех гостей заседания, включая журналистов.

Такую просьбу служитель Фемиды объяснила тем, что каждый из присутствующих в зале может стать свидетелем по этому делу, после чего произвела перекличку находящихся в помещении людей.

«Мы все взрослые, все мы понимаем, что вы все сюда пришли как люди небезразличные, заинтересованные», — заявила судья.

Речь идет об иске, поданного питерской прокуратурой против сторонников оппозиционера Алексея Навального, ставших участниками несогласованного митинга 5 мая 2018 года. Власти города обвиняют активистов в порче зеленых насаждений, требуя взыскать с них около 11 миллионов рублей.