Собянин предоставит метро около гектара земли в центре Москвы

Столичный метрополитен получит от местных властей несколько участков земли в центре города.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста, Градостроительно-земельная комиссия Москвы, участки предоставлены на 11 месяцев и 28 дней.

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением восьми земельных участков для нужд метрополитена. Участки общей площадью 0,9177 га будут предоставлены ГУП "Московский метрополитен" в аренду», — сказано в сообщении.

Сообщается, что метрополитену достанутся несколько земельных участков на Семеновской набережной. Они будут использованы для выполнения работ по выносу инженерных коммуникаций: водопроводов, канализации, теплосетей.