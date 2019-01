СМИ заявили об участии ЧВК "Вагнер" в подавлении протестов в Судане

Бойцы ЧВК «Вагнер» могли участвовать в подавлении антиправительственных протестов в Хартуме, столице Судана.

Об этом пишет The Times. Издание ссылается на опубликованные в Сети снимки из Хартума, а также на заявление суданской оппозиции. Ранее снимки российских военных грузовиков из Хартума в своем твиттере опубликовал эксперт в области информации Джонатан Хатсон.

По его словам, на грузовиках ездили мужчины европейской внешности, которых видели в столице Судана в разгар протестов. Некоторые из них, как утверждает Хатсон, говорили по-русски.

Напомним, протесты в Судане идут с декабря 2018 года из-за сильной инфляции.

Photo: Russian-manufactured military-style truck photographed near an Aman Petroleum station and radio tower in Khartoum on Dec. 26. Observers reported that the armed forces, wearing green camouflage uniforms, spoke Russian. #SudanUprising (18) pic.twitter.com/U1UXTJlogd