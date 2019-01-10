Сбербанк и ВТБ могут создать авиакомпанию на базе Utair

Сбербанк и ВТБ могут создать новую авиакомпанию на базе перевозчика Utair, у которого накопилось много долгов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ВТБ и Сбербанк готовы потратить не менее одного миллиарда долларов на создание региональной авиакомпании с пассажиропотоком на уровне 6-10 миллионов человек. Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что новая компания возникнет с нуля или на базе существующего авиаперевозчика.

Источники «Ведомостей» сообщают, что банки могут забрать себе Utair, конвертировав долги компании перед Сбербанком в акции. Не исключено также, что Сбербанк и ВТБ просто заключат с Utair соглашение о перевозках. «Последний вариант был бы прозрачнее. Перевозчика для проекта тогда можно было бы отобрать по конкурсу», – пишет газета.

В декабре прошлого года Utair попросила банки реструктуририровать ее долги и допустила дефолт на 19 миллиардов рублей. Всего компания должна 11 банкам 38,6 миллиарда рублей по двум кредитам. Треть из этой суммы приходится на Сбербанк. По мнению собеседников издания, перевозчик едва ли сможет расплатиться с этими долгами.