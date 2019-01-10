Санкции США поставили под вопрос создание в РФ самолета МС-21

Американские санкции поставили под вопрос запуск в серию разрабатываемого в РФ самолета МС-21.

«Коммерсантъ» пишет со ссылкой на свои источники, что из-за санкций США японская компания Toray Industries и американская фирма Hexcel перестали поставлять РФ материалы для композитного «черного крыла» самолета МС-21. Ожидается, что он станет первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Удлиненное композитное крыло считается одним из его главных конкурентных преимуществ. Уже готовы три опытных образца МС-21-300. Проект оценивается в 438 миллиардов.

«Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы», – рассказал газете осведомленный источник. По мнению другого, существует немного вариантов выхода из сложившейся ситуации: «Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее». Он допустил, что производством необходимых компонентов займется Елабужский завод композитных изделий, но это сдвинет сроки запуска самолета как минимум до 2025 года. Запуск линейки планировали осуществить в 2019 году.

Между тем в «Ростехе» эту проблему назвали надуманной: «Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается».