Руководитель Канала имени Москвы рассказал о борьбе с потоком грязи в Тушине

Герман Елянюшкин заявил, что экстренным службам удалось остановить грязевой поток в Тушине.

Слова Елянюшкина приводит пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы». Ранее Sobesednik.ru писал, что работающим на месте затопления не удавалось остановить грязевой поток, образовавшийся из-за обвала грунта на северо-западе столицы.

Однако спустя несколько часов работы поступление смесь воды и грязи в Тушинский тоннель удалось остановить.

«По состоянию на 16:30 мск уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около 1 метр. Поступление воды в тоннель удалось прекратить. В ближайшее время — до 18:00 — планируется спустить воду до нулевого уровня», — заявил руководитель Канала имени Москвы.

При этом Елянюшкин заявил, что причины происшествия только предстоит выяснить, так как состояние гидротехнических конструкций в районе затопления было удовлетворительным.