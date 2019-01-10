МВД расследует хищение ₽28,5 млн при создании в РФ аналога Hubble

НПО им. Лавочкина и Институт астрономии РАН подозревают в хищениях при конструировании супермощного телескопа Т-170М.

Как передает «Коммерсантъ», МВД РФ совместно с сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ ведут расследованием уголовного дела о хищении более 28,5 млн рублей, выделенных из бюджета РФ на создание новейшего космического телескопа Т-170М, который должен стать конкурентом американского аппарата Hubble.

Отмечается, что супермощный телескоп Т-170М должен был стать базовым элементом космического комплекса «Всемирная космическая обсерватория — "Ультрафиолет"», которая в Федеральной космической программе фигурирует под шифром «Спектр УФ».

Госконтракт на создание данного элемента космического комплекса 25 декабря 2012 года заключили НПО им. Лавочкина и Институт астрономии РАН, однако позднее Институт астрономии подписал еще три соглашения с ООО «НПП ИНКОС», которое взяло на себя обязательства изготовить в 2013 году техническую оснастку для главного и вторичного зеркал телескопа, различные научные приборы, а также провести «иные специальные работы».

По данным газеты, стоимость заключенных контрактов составила 31,1 млн руб, «однако, считает следствие, все эти работы были выполнены на производственных площадях НПО имени Лавочкина сотрудниками самого объединения без привлечения сторонних организаций».

«Таким образом, по версии следствия, сотрудники НПО, Института астрономии и "НПП ИНКОС", создав фиктивную схему производства технических работ, похитили с ее помощью более 28,5 млн руб», — сообщает «Коммерсантъ».



