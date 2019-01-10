Кошка британского искусствоведа порвала картину за 5 тысяч фунтов

Искусствовед из Британии объяснил действия кошки, испортившей картину XVII века, ее нелюбовью к творчеству художника.

Как передает The Telegraph, кошка британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину, написанную одним из любимых художников своего хозяина — английским портретистом Джоном Майклом Райтом. Уточняется, что Гросвенор купил его полотно, написанное в XVII веке, в 2015 году за 5250 фунтов стерлингов.

«Работа была в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и удивительно сохранившимися деталями», — рассказал искусствовед.

По слова Гросвенора, его кошка по кличке Падме прыгнула на картину, когда он старался избавить полотно от выступившего на нем конденсата, и вцепилась в полотно когтями. Теперь картину не удастся вернуть в первоначальное состояние, а реставрация будет стоить столько же, сколько сама работа.

Искусствовед объяснил поведение своего питомца тем, что Падме не любит творчество Джона Майкла Райта и сейчас «ни о чем не жалеет».