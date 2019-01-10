Депутат раскритиковал идею запрещать школьникам приносить еду из дома

Депутат ГД Борис Чернышов заявил, что качество школьной еды вынуждает учеников брать еду из дома.

Слова парламентария приводит агентство «Москва». Зампред думского комитета по образованию и науке заявил, что не одобряет идею запрета на потребления учениками в школах домашней еды.

«У нас и так у ребят, которые выходят из стен наших школ, очень большие проблемы у многих с желудком и вообще с пищеварением, потому что гастрит и прочие "прелести" быстрых перекусов приводят не к самым лучшим последствиям», — посетовал Чернышов.

Причиной такой картины парламентарий находит не самое качественное питание, которое организуется в школах: «В некоторых наших организациях общепита в школе — в школьных столовых — кормят так, что, поев единожды, есть не захочется никогда в принципе. Поэтому то, что приготовила бабушка или мама, для многих является спасением».