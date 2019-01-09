За расселение обрушенного дома в Магнитогорске выступили более 85 тысяч россиян

Петицию за расселения дома в Магнитогорске, где из-за взрыва газа обрушился подъезд, подписали более 85 тысяч человек.

Петицию на сайте Change.org опубликовал житель Магнитогорска по имени Алексей Соколов. В своем обращении к мэру города Сергею Бердникову и губернатору региона Борису Дубровскому мужчина пишет, что жители бояться возвращаться в дом.

«От взрыва пострадали не только подъезды 6-8, но также и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому не куда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом», — сказано в тексте обращения (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

На момент написания заметки петицию подписали 85 354 человека.

Напомним, ранее городские власти решили разделить дом на две части и снести два подъезда. В других, по их мнению, проживание безопасно.