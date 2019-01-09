Представители фитнес-индустрии обратились к Голодец за помощью

Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила вице-премьера Ольгу Голодец о господдержке.

Как передает «Интерфакс», ассоциация попросила прописать в законодательство понятие «фитнес», снизить налоги на землю и имущество для владельцев спортивных объектов, а также разработать проектное финансирование строительства зданий и льготные ставки кредитования для фитнес-клубов.

Кроме того, авторы обращения призвали власти принять образовательные стандарты для подготовки кадров для фитнес-отрасли, отменить некоторые устаревшие нормы санитарно-гигиенических требований и разрешить фитнес-клубам вводить санкции против своих клиентов, которые нарушают внутренние правила.

Письмо к Голодец подписала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. В ассоциацию, созданную в 2017 году, входят свыше 180 членов.