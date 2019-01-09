По подозрению в убийстве полицейского в Подольске задержали жителя Чувашии

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Подольске полицейского из Тверской области.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Подольске убили полицейского из Тверской области, который находился не при исполнении служебных обязанностей. Убийство произошло в ходе бытового конфликта, причиной которого назвали ревность.

Как сообщила агентству «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейские задержали подозреваемого.

«Задержан житель Республики Чувашия 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы», — сказала Петрова.