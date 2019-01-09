Миллиардер Тимченко стал совладельцем винодельни "Усадьба Дивноморское"

Глава инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко стал совладельцем краснодарской компании «Лазурная ягода».

Как сообщает РБК, 28 декабря 2018 года «Лазурную ягоду», которой принадлежит винодельня «Усадьба Дивноморское», приобрела компания «Развитие аграрных инициатив». Одним из ее соучредителей является бизнесмен Геннадий Тимченко. Другим совладельцем краснодарской компании стал Владимир Колбин, создавший винодельческую компанию «Дивноморье».

В 2015 году представитель Тимченко говорил «Коммерсанту» о том, что миллиардер интересуется виноделием. Ранее он владел фирмой «Кариньян», безуспешно конкурировавшей с группой «Абрау-Дюрсо» на аукционе по продаже виноградников в Краснодарском крае.

С 2011 года винодельня «Усадьба Дивноморское» входила в группу «Абрау-Дюрсо», которая принадлежит бизнес-омбудсмену Борису Титову. Винодельня выпускает премиальную линейку российских вин, цена которых начинается от двух тысяч рублей за бутылку. Актив включает в себя не только винодельню, но и десятки гектаров земель сельхозназначения.

Журнал Forbes поместил Геннадия Тимченко на пятое место в своем рейтинге богатейших россиян в 2018 году. Состояние предпринимателя оценивается в 16 миллиардов долларов. Активы холдинга Volga Group попали под западные санкции в 2014 году.