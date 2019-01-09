Краткий курс продуктивной жизни

Новый год — это отличный шанс стать лучше, но, выражаясь словами легендарного певца, только «тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом». Или, перефразируя — только поставив верные цели и построив правильные стратегии их достижения, вы не будете сбиваться с пути и отвлекаться на каждую лающую собаку.

Однако русский человек известен тем, что начинает читать инструкцию только тогда, когда он уже безнадежно запутался в том, что собирал, а то и сломал это напрочь. На помощь придет американец Вик Джонсон, написавший книгу «52 понедельника». В ней составлен пощаговый план по достижению любого желаемого результата. Причем в отличие от многих аналогичных «методичек» по саморазвитию сделано это просто, понятно, а также, что немаловажно, интересно, но что самое главное — не гнетуще.

Книга-план разделена на 52 главы — по числу недель в году. Как нетрудно догадаться, регулярно выделяя на чтение по несколько минут, вы еженедельно будете становиться лучше и всего за год перевернете свою жизнь! Впрочем, необязательно ждать все 365 дней: особо ретивым никто не запретит прошерстить книгу и за уикенд. Лишь бы не переоценить и не загнать себя!