Краткий курс продуктивной жизни

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09 января, среда

[17:43]Саратовским чиновникам велели ездить на работу на маршрутках
[17:23]Трех вылезших из-под земли людей задержали в Москве
[17:04]Мать убитой на Кубани девочки потребовала от МВД 5 млн рублей
[16:44]В Думе выступили против идеи Билана о введении цензуры
[16:14]Представители фитнес-индустрии обратились к Голодец за помощью
[15:56]Хранить данные по "закону Яровой" предложили на оборудовании РФ
[15:50]Губернатор счел плясками на костях петицию о расселении дома в Магнитогорске
[15:28]По подозрению в убийстве полицейского в Подольске задержали жителя Чувашии
[15:24]Школьницу госпитализировали после селфи с пистолетом в Мытищах
[15:03]СМИ сообщили о гибели сержанта, уронившего шлагбаум в Сирии
[14:49]Из-за стенда с заклеенными датами "Курска" в парке на ВДНХ проведут расследование
[14:28]Экс-глава ЦРУ назвал Владимира Путина подарком для НАТО
[13:58]В Ярославле задержали экс-заключенного, сообщившего о пытках в ИК
[13:40]За расселение обрушенного дома в Магнитогорске выступили более 85 тысяч россиян
[13:30]Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
[13:11]Сенатор Клишас рассказал о студенческих годах "мальчика-мажора" Навального
[13:10]Жириновский назвал перебором показ старых комедий в Новый год
[12:57]Капитан питерского ФСИН нашел под своей машиной учебную гранату
[12:37]Мундеп Кирилл Чиркин попал в больницу после избиения в Москве
[11:45]Угроза попасть под санкции усилилась для подрядчиков "Северного потока-2"
[11:20]МВД объяснило ролик с бойцами, недовольными новогодним подарком
[11:20]Температура в Москве превысит климатическую норму на 8 градусов
[11:04]СМИ сообщили о трупе в транзитной зоне аэропорта Внуково
[10:50]Ревность назвали причиной убийства полицейского в Подольске
[10:33]Глава Минтруда рассказал о замедлившемся росте зарплат россиян
[10:06]Миллиардер Тимченко стал совладельцем винодельни "Усадьба Дивноморское"
[08:58]Стоимость нефти марки Brent превысила 59 долларов
[08:48]Полиция ищет убившего полицейского в ходе конфликта в Подольске
[07:31]Всемирный банк заявил о замедлении роста экономики в России
[07:21]Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Кемерово
[07:13]-11 градусов и небольшой снег ждут москвичей 9 января

08 января, вторник

[15:49]В Москве из дома майора в отставке украли оружие и алкоголь
[15:06]Двух человек спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
[14:52]В РФ начали разрабатывать новую крылатую ракету для ВМФ
[14:14]Мужчина с молотком напал на школьников в Пекине из-за увольнения
[14:04]Более 700 домов в Орле остались без воды из-за аварии
[12:51]Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах
[12:44]Режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни
[11:09]В завалах обрушенного в Магнитогорске дома нашли ценные вещи
[10:31]Дети находятся в тяжелом состоянии после нападения на школу Пекина


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Краткий курс продуктивной жизни

Общество

фрагмент обложки
фрагмент обложки

Новый год — это отличный шанс стать лучше, но, выражаясь словами легендарного певца, только «тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом». Или, перефразируя — только поставив верные цели и построив правильные стратегии их достижения, вы не будете сбиваться с пути и отвлекаться на каждую лающую собаку.

Однако русский человек известен тем, что начинает читать инструкцию только тогда, когда он уже безнадежно запутался в том, что собирал, а то и сломал это напрочь. На помощь придет американец Вик Джонсон, написавший книгу «52 понедельника». В ней составлен пощаговый план по достижению любого желаемого результата. Причем в отличие от многих аналогичных «методичек» по саморазвитию сделано это просто, понятно, а также, что немаловажно, интересно, но что самое главное — не гнетуще.

Книга-план разделена на 52 главы — по числу недель в году. Как нетрудно догадаться, регулярно выделяя на чтение по несколько минут, вы еженедельно будете становиться лучше и всего за год перевернете свою жизнь! Впрочем, необязательно ждать все 365 дней: особо ретивым никто не запретит прошерстить книгу и за уикенд. Лишь бы не переоценить и не загнать себя!

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Колумнисты
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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ни новостные, ни информационно-аналитические программы в минувшем году не стали лучше: пропагандисты заполнили собой весь эфир

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


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