Из-за стенда с заклеенными датами "Курска" в парке на ВДНХ проведут расследование

Руководители парка «Россия — моя история» проведут внутреннее расследование из-за стенда с заклеенными датами.

Об этом в пресс-службе проекта сообщили ТАСС. Ранее в социальных сетях появился снимок стенда, расположенного у входа в павильон ВДНХ с экспозицией о русских ученых. На нем были заклеены исторические даты — гибель подлодки «Курск», теракты в Беслане и в театре на Дубровке. В пресс-службе проекта уточнили, что такой плакат есть, однако в экспозицию он не входит.

«Такой плакат есть, он не является частью экспозиции и размещается в зоне, близкой к гардеробу и складским помещениям. На данный момент известно, что будет внутреннее расследование, инициирована проверка, чтобы выяснить, каким образом такое могло произойти», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что темы Беслана, «Норд-Оста» и «Курска» «освещены и доступны каждому посетителю» на экспозиции.

Парк «Россия — моя история» размещен в 57 павильоне ВДНХ с декабря 2015 года.