Глава Минтруда рассказал о замедлившемся росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин спрогнозировал рост зарплаты бюджетников в 2019 году.

Глава Минтруда сказал «Российской газете», что с 1 октября зарплаты бюджетников, о которых не шла речь в майских указах Путина, проиндексируют на 4,3%. По его словам, власти «жестко» следят за сохранением соотношения зарплат бюджетников из майских указов и средних зарплат по региону.

«Но соотношение зарплаты "майских" категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат», – отметил Максим Топилин.

Топилин сказал, что в этом году реальные зарплаты россиян будут расти медленнее, чем в 2018 году. «По базовому прогнозу Минэкономразвития это 1,4%, но я полагаю, что рост будет несколько больше», – предположил министр.