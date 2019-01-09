Депутат Госдумы предложил прививать культуру пития с помощью ТВ

Член комитета ГД по охране здоровья Владислав Третьяк предложил прививать молодежи культуру пития через телепередачи.

«Надо, может быть, проводить передачи на телевидении, рассказывать о культуре пития, как это делается в Испании, в Италии. Там же выпивают и вино, и пиво. Никто не спивается», – заявил Третьяк на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященном обсуждению законопроекта о рекламе пива в СМИ. Об этом сообщает агентство «Москва».

По мнению депутата, снизить потребление алкоголя позволит именно работа с молодежью, а не запреты.

В конце декабря депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект, разрешающий крутить рекламу пива на телевидении и радио с 23:00 до 7:00 по местному времени. Законопроект также отменяет запрет на использование в рекламе алкоголя образов животных и совершеннолетних людей.