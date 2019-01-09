Черт из гаджета и поздравление с Рождеством от патриарха

Глава РПЦ заявил, что россиянам следует опасаться зависимости от современных гаджетов. Поскольку они, не поверите, способствуют «пришествию Антихриста».

Смеем предположить, что остановить сие явление будет очень непросто. Если учесть, что, по официальной информации, рождественские службы в только что наступившем году посетили «более 2,5 млн человек», то есть чуть менее двух процентов россиян, для которых гражданин Гундяев, вероятно, является бесспорным авторитетом, то призыв патриарха вряд ли окажет сколько-нибудь заметное влияние на общую картину. Да и многие из этого меньшинства вряд ли прельстятся перспективой поздравлять знакомых с церковными праздниками лично, а не посредством мессенджеров и соцсетей.

По мнению патриарха, «во главе Всемирной паутины» может встать некая личность, которая посредством Интернета будет «контролировать весь человеческий род». Но не будем смеяться над его святейшеством, не ведающим, как работает сеть. В последние месяцы и годы нашлось немало охотников на роль «антихриста» — в смысле тотального контролера. Изолировать русскоязычный сегмент сети (и тем самым получить возможность его контролировать) рвались сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой, соавторы законопроекта о суверенизации Рунета. О готовности перейти в режим «интранета» говорили в Роскомнадзоре, а вообще первым мысль об изоляции пришла Совету безопасности РФ еще аж в 2014 году — это с тех пор мы шутим про «Чебурнет».

В общем, как учат теологи, дьявол многолик. Но самое занятное, что гражданин Гундяев ровно в тот же день, когда он заявил об Антихристе из гаджета, не побрезговал поздравить подписчиков своей страницы в соцсети «ВКонтакте» с Рождеством. Добавив при этом, что общение в соцсети «позволяет поддерживать двустороннюю связь». Тут уже, как говорится, либо крестик снимите, либо устройство, с которого в сеть зашли, в утиль сдайте.

И еще: как-нибудь обуздайте ваших блогеров в рясах, а то они вместо того, чтобы свидетельствовать о евангельских истинах (как советуют рекомендации для священников РПЦ — блогеров, опубликованные в августе Синодальным отделом по взаимоотношениям с обществом и СМИ), пишут всякую критику и даже заставляют паству иногда включать мозг.

Опасно это. Случайно можно догадаться, что Дьявол совсем не в Интернете.