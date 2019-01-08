В завалах обрушенного в Магнитогорске дома нашли ценные вещи

Администрация Магнитогорска попросила жителей города забрать ценные вещи, найденные в завалах обрушенного дома.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что спасенный в Магнитогорске младенец начал самостоятельно дышать.

Как сказано на сайте администрации города, при разборе завалов обрушенного подъезда спасатели нашли ценные вещи.

«При разборе завалов дома №164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи. По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел», — сказано в сообщении администрации.

Напомним, ранее россияне пожертвовали 23 млн рублей на помощь пострадавшим при обрушении в Магнитогорске.