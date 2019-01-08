В РФ начали разрабатывать новую крылатую ракету для ВМФ

В России разрабатывают новейшую высокоточную крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота.

Об этом во вторник, 8 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что максимальная дальность стрельбы ракеты превысит 4,5 тысячи км.

«"Калибр-М" предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть», — рассказал источник.

Он уточнил, что сейчас идут научно-исследовательские работы, проект финансирует Министерство обороны.

На вооружении ВМФ уже есть ракетный комплекс «Калибр», однако, как утверждает источник, новая ракета будет отличаться большей дальностью стрельбы и габаритами. Она будет предназначена для крупных надводных кораблей.