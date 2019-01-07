Высокое давление, гололедицу и -13 градусов обещают москвичам 7 января

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 7 января.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России, в предстоящие сутки в столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Местами образуется гололедица.

Температура воздуха в Москве 7 января составит от 11 до 13 градусов мороза, по области — от минус 11 до минус 16 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление при этом останется повышенным и в середине дня укажет на отметку 754 мм ртутного столба.