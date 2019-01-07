Россияне пожертвовали ₽23 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске

На благотворительный счет, открытый для помощи семьям жертв и пострадавшим в Магнитогорске, поступило более 23 млн рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт администрации Магнитогорска, по состоянию на 6 января россияне перечислили на благотворительный счет, созданный для помощи пострадавшим при обрушении дома, более 23 млн рублей.

Кроме того, ранее стало известно, что региональные власти выделят дополнительно по 25 тысяч рублей семьям жертв трагедии на организацию похорон.

Напомним, власти Челябинской области также приняли решение увеличить выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске на 41%.