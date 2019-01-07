В центре внимания
Фото: Shutterstock
Как помощь шаманов вошла в моду у представителей российской власти
Раскол года: как православные разъединились
Олег Шеин: Пенсионная реформа приведет к катастрофе

Новости дня

07 января, понедельник

[11:21]На Камчатке ищут альпиниста, сорвавшегося при восхождении на вулкан
[10:03]Раздача бесплатных конфет от ЛДПР в Курске обернулась давкой
[08:12]"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" как лучшая драма года
[07:50]Высокое давление, гололедицу и -13 градусов обещают москвичам 7 января
[07:41]Россияне пожертвовали ₽23 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске
[07:28]Пожарные спасли пятерых взрослых и ребенка из горящей квартиры в САО

06 января, воскресенье

[15:44]ВЦИОМ создаст "коммуникабельного" робота для проведения опросов
[14:57]Путин и Эрдоган могут встретиться в России в конце января
[13:26]ЦБ рассказал об отмене территориального коэффициента ОСАГО в 2020 году
[12:36]Патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церкви Украины
[11:17]Неизвестный вынес сейф с 3 млн рублей из квартиры бизнесмена в ЮАО
[11:01]Милонов, сидя в барбершопе, зачитал рэп против запретов концертов
[10:40]Региональные выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат до ₽93 млн
[10:23]Полиции пришлось разнимать подравшихся из-за кровати студентов МГСУ
[08:03]Роспотребнадзор призвал законодательно защитить биоматериалы россиян
[07:50]Американские кинокритики назвали картину "Наездник" лучшим фильмом года
[07:40]Финские хоккеисты взяли "золото" молодежного ЧМ, обыграв американцев
[07:23]Облачную погоду, небольшой снег и -9 градусов обещают москвичам 6 января

05 января, суббота

[15:53]Третьяк назвал трагедией поражение от США в полуфинале МЧМ
[15:49]СК провел проверку после гибели пьяного мужчины под колесами поезда в МО
[15:21]В Подмосковье проверят санаторий, в котором могли отравиться семеро детей
[14:50]Дипломаты подтвердили информацию о захвате россиян пиратами у берегов Африки
[14:33]Ветеран "Локомотива" Виктор Разумовский скончался в Москве
[13:13]Премьер-министр Японии сказал, что близок к заключению мирного договора с РФ
[12:26]На западе Москвы спасатели ликвидировали пожар в квартире
[11:07]Народный артист РФ Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет
[09:51]Гостиницу на окраине Южно-Сахалинска эвакуировали из-за пожара
[08:57]Шестерых моряков похитили пираты у берегов Западной Африки
[07:45]Синоптики пообещали москвичам укрепление морозов 5 января
[02:34]Сборная России уступила американцам в полуфинале МЧМ по хоккею

04 января, пятница

[16:01]Российская футболистка сменила "Валенсию" на "Севилью"
[15:51]Эксперт предрек России медали на хоккейном МЧМ в Канаде
[15:34]Медведев утвердил 58 пунктов стратегии российской политики на 2019-2021 годы
[15:03]В Москве выяснят причины смерти 12-летней девочки
[13:52]Ленинградский депутат предложил запретить детям ходить в цирк
[13:08]В Перми создателей чучела Путина хотят судить за хулиганство
[12:02]Пожар в деревянной постройке потушили спасатели на северо-западе Москвы
[10:56]Четыре человека погибли при пожаре на юго-востоке Башкортостана
[10:01]Станции "фиолетовой" ветки метро в Жулебине закроют до 8 января
[08:59]В Новочеркасске выяснят причины обрушения офисного здания


Фото: Shutterstock
Диета на кашах
Фото: Shutterstock
Новогодние скидки и акции в магазинах: реальная экономия или обман?
Фото: Global Look Press
Как получать отчисления к пенсии, не имея постоянного места работы?
Фото: Global Look Press
Как правильно ухаживать за новогодней елкой
Рисунок: Виктор Балабас
Как полечиться в платной клинике по ОМС?
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
Андрей Малахов – свидетель крупнейших скандалов года // фото: Global Look Press
Четыре главных скандала на российских ток-шоу 2018 года
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Шесть лучших тюбинговых горок Москвы
В поездку за новыми или просто здоровыми зубами? Лучше подумайте дважды // фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
Пять причин, почему "стоматологический туризм" не поможет сэкономить

Россияне пожертвовали ₽23 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске

Общество

На благотворительный счет, открытый для помощи семьям жертв и пострадавшим в Магнитогорске, поступило более 23 млн рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт администрации Магнитогорска, по состоянию на 6 января россияне перечислили на благотворительный счет, созданный для помощи пострадавшим при обрушении дома, более 23 млн рублей.

Кроме того, ранее стало известно, что региональные власти выделят дополнительно по 25 тысяч рублей семьям жертв трагедии на организацию похорон.

Напомним, власти Челябинской области также приняли решение увеличить выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске на 41%.

 

поделиться:

Общество

Раздача бесплатных конфет от ЛДПР в Курске обернулась давкой

Читать далее >

Общество

Высокое давление, гололедицу и -13 градусов обещают москвичам 7 января

Читать далее >

Общество

Россияне пожертвовали ₽23 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске

Читать далее >
Политика
Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины
Путин и Эрдоган могут встретиться в России в конце января
Премьер-министр Японии сказал, что близок к заключению мирного договора с РФ
Медведев утвердил 58 пунктов стратегии российской политики на 2019-2021 годы
Общество
Ученые: Для успешного отказа от сигарет нужно бросить пить
Раздача бесплатных конфет от ЛДПР в Курске обернулась давкой
Высокое давление, гололедицу и -13 градусов обещают москвичам 7 января
Россияне пожертвовали ₽23 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске
Колумнисты
Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ни новостные, ни информационно-аналитические программы в минувшем году не стали лучше: пропагандисты заполнили собой весь эфир

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


Культура и ТВ
10 фильмов 2018 года: что посмотреть до конца новогодних праздников
"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" как лучшая драма года
Милонов, сидя в барбершопе, зачитал рэп против запретов концертов
Американские кинокритики назвали картину "Наездник" лучшим фильмом года
Шоу-бизнес
Предприниматель пострадал от мошенников, купив рекламу в инстаграме Ивлеевой
Причиной смерти Криса Кельми назвали остановку сердца на почве алкоголизма
Вера Брежнева попала в "черный список" НТВ
Stone Submarines пытаются оставаться собой и привлекать аудиторию Музыкой

Здоровье
Резкое похудение оказалось опаснее для жизни, чем прибавка в весе
Газированная вода борется с похмельем так же, как опьяняет шампанское
Росздравнадзор увидел нарушения в услугах по "женскому обрезанию"
Раковую опухоль поместили в систему виртуальной реальности
Туризм
В новый год — с племенем мяо. Путеводитель по Гуйчжоу, часть 2
Аэропорт Санкт-Петербурга назовут в честь Достоевского
Стоимость проезда по канатной дороге в Москве составит 400 рублей
В США предупредили о возможных терактах в Барселоне на Новый год
Авто
Штрафы за парковку в Москве догонят тарифы; экстремизм и краудфандинг под контролем
ЦБ рассказал об отмене территориального коэффициента ОСАГО в 2020 году
Сильный ветер и угроза гололедицы сохранятся в Москве 2 января
Более 1 часа теряют водители в пробке в 8-километровой пробке на МКАД
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Совфед обязал согласовывать перепланировку в многоквартирном доме
Журналист "Собеседника" получила награду за статьи о недвижимости
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Коридор поликлиники в струнинской горбольнице // фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
Больница, на которую жаловались Путину, не дождалась ни ремонта, ни открытия
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пир во время санкций. Как отпразднуют Новый год ведомства и госкорпорации
Фото: Global Look Press
Битва за льготные лекарства: не на жизнь, а на смерть
Фото: Global Look Press
Война жучков. Кто и как вмешивается в частную жизнь россиян
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
Фото: Global Look Press
Российский Дед Мороз:
Я отказался от пенсионного удостоверения
Ирина Алферова // фото: Наталья Логинова
Ирина Алферова:
Мечтаю снять новогодний фильм
Александр Лебедев // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Лебедев:
Западная система превратилась в аналог российской, только лицемернее
Ермолай Солженицын // фото: Андрей Струнин
Ермолай Солженицын:
Отец считал, что художник выше политика


Анастасия Ивлеева // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Предприниматель пострадал от мошенников, купив рекламу в инстаграме Ивлеевой
Кадр из фильма Алексея Красовского «Праздник»
Режиссер фильма "Праздник": Способ окупиться нам, по сути, отрезали
Вера Брежнева // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Вера Брежнева попала в "черный список" НТВ
Певица Наргиз Закирова // фото: Антон Гынгазов / Global Look Press
Концертный директор: Певица Наргиз стала неуправляемой!
Оксана Богданова
Оксана Богданова: Только я и вдова Марьянова знаем, как всё было на самом деле

Фото: архив редакции
Гусь свинье теперь товарищ!
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Будущее дальше, чем думалось: как живет "Сколково" через два года после открытия
Андрей Бочаров с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
В Волгограде 4 млн спустят в туалет для губернатора
После ремонта // фото: Ольга Кузнецова / «Собеседник»
Хозяйка квартиры в Петербурге оплатила ремонт парадной, отпугивавшей нанимателей
Фото: архив редакции
Бизнесвумен решила кормить жителей Саратова кашей-вок