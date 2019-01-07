Раздача бесплатных конфет от ЛДПР в Курске обернулась давкой

Руководство курского ЛДПР предпочло не заметить жалоб местных жителей на организацию мероприятия.

Как сообщает Znak.com, раздача бесплатных конфет была организована отделением ЛДПР в Курске 3 января.

Согласно видеозаписи, опубликованной местным СМИ Media City | Курск, новогодние подарки выдавались из трех «Газелей», а в огромной очереди за бесплатными сладостями оказались как родители с детьми, так и пенсионеры.

Из видео понятно, что многие пришедшие за бесплатными конфетами уже не рады такому решению: родители и дети в слезах просят выпустить их из толпы.

«Настолько все неорганизованно. Это вообще ужас, задавили!» — говорит на видео с места происшествия пожилая женщина.

Представители партии при этом уверяют, что давки нет, а все пришедшие горожане довольны.

«Большинство людей пришли на праздник и участвовали в конкурсах, а потом, не толкаясь, получили подарки. А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться. Вот они и полезли вперед, покричали, потолкались, а потом еще три раза пролезли. У каждого свои развлечения», — заявил глава курского отделения ЛДПР Владимир Федоров.