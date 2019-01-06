Роспотребнадзор призвал законодательно защитить биоматериалы россиян

Роспотребнадзор подготовил законопроект о приравнивании информации о геноме к персональным данным.

Согласно порталу нормативно-правовых актов, подготовленный Роспортебнадзором законопроект предусматривает поправки в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

Отмечается, что инициатива предусматривает установление в качестве предмета законодательной защиты информации, полученной из биоматериала человека и позволяющей получить дополнительные сведения о состоянии его здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам.

«Указанные нововведения призваны установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения таких сведений о них, которые имеют личный характер», — подчеркивают авторы законопроекта.

Напомним, о желании Роспотребнадзора разработать поправки, защищающие информацию о биоматериале россиян, стало известно еще в сентябре 2018 года.