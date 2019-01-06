Региональные выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат до ₽93 млн

Власти Челябинской области приняли решение увеличить выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске на 41%.

Как передает «Интерфакс», прежний объем региональной помощи пострадавшим в Магнитогорске составлял 66 млн рублей, однако губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить выплаты жильцам обрушившегося дома до 93 млн рублей.

Таким образом, региональные выплаты пострадавшим вырастут на 41%.

Кроме того, агентство подчеркивает, что правительство области также возьмет на себя роль оператора при распределении федеральных средств на помощь семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске. Распоряжение о выделении на эти цели 65 млн рублей из резервного фонда было подписано Дмитрием Медведевым 5 января.

Напомним, взрыв в одном из домов Магнитогорска прогремел в понедельник, 31 декабря. В результате обрушения целого подъезда под завалами оказались десятки жильцов. Число погибших составляет 38 человек.