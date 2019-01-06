Полиции пришлось разнимать подравшихся из-за кровати студентов МГСУ

Массовая драка с участием иностранных студентов произошла на территории студенческого городка одного из столичных вузов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство МГСУ (Московского государственного строительного университета), причиной драки студентов стала ссора из-за перестановки кровати.

«На почве перестановки мебели произошла бытовая ссора соседей по комнате в общежитии — нескольких обучающихся третьего курса граждан иностранных государств — Китайской Народной Республики и Исламской Республики Афганистан», — рассказали в пресс-службе вуза.

Отмечается, что для наведения порядка на место массовой драки студентов на Ярославском шоссе пришлось выезжать полиции.

По информации агентства, никому из участников потасовки госпитализация не потребовалась. Всех дебоширов опросили сотрудники ОВД.

В настоящее время руководство МГСУ инициировало дисциплинарное расследование. О случившемся проинформируют представительства иностранных государств, чьи граждане принимали участие в драке.