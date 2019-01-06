Облачную погоду, небольшой снег и -9 градусов обещают москвичам 6 января

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье, 6 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, что обусловит облачную погоду и небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве 6 января составит -9..-7, по области -11..-6 градусов.

Атмосферное давление окажется чуть выше нормы и в середине дня укажет на отметку 754 мм ртутного столба. Ветер подует с севера со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха составит 80%.

По словам специалистов, рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные боли, боли в области сердца, а также шум в ушах.