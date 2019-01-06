Неизвестный вынес сейф с 3 млн рублей из квартиры бизнесмена в ЮАО

Полицейские разыскивают грабителя, обокравшего квартиру гендиректора столичной строительной фирмы на 3 млн рублей.

Как передает агентство городских новостей «Москва», с сообщением об ограблении квартиры в одном из домов на Коломенской улице в районе Нагатинский затон на юге столицы обратился сам гендиректор московской строительной фирмы.

Прибывшие на место произошедшего сотрудники полиции выяснили, что в период с 25 декабря 2018-го по 5 января 2019 года неизвестный методом подбора ключей проник в квартиру бизнесмена и похитил оттуда сейф с 1,8 млн рублей, 12 тысячами евро и золотыми ювелирными изделиями. Отмечается, что общий ущерб составил порядка 3 млн рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемого.