Ветеран "Локомотива" Виктор Разумовский скончался в Москве

В Москве в возрасте 86 лет скончался ветеран футбольного клуба «Локомотив» Виктор Разумовский.

Об этом агентство «Москва» узнало у пресс-службы действующих чемпионов России по футболу. Бывший футболист и тренер скончался 4 января в столице.

«4 января после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался В.Разумовский — ветеран "Локомотива", наш нападающий в 1954-1957 гг. Являлся потомственным "локомотивцем", сыном Николая Сергеевича Разумовского (голкипера "Казанки" и "Локомотива" с 1934 по 1940 гг.), мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР», — сказано в сообщении.

В 90-е Разумовский перешел на тренерскую работу в столичную команду «Чертаново».