Синоптики пообещали москвичам укрепление морозов 5 января

Слабые осадки и небольшое укрепление морозов ожидают синоптики 5 января в столичном регионе.

Об этом сообщает портал «Метеоновости». Специалисты считают, что погоду в предстоящую субботу в Москве сформирует господствующий в регионе циклон.

«Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градуса», — сказано в сообщении.

Также синоптики предупреждают о колебаниях атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых жителей региона.