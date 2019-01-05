Народный артист РФ Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет

В Москве на 80-м году жизни скончался актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Бортник.

Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Татьяна Борзых. Выпускник ГИТИСа и Щукинского училища умер поздно вечером 4 января в Москве.

По предварительной версии врачей, причиной смерти 79-летнего Бортника мог стать оторвавшийся тромб.

Иван Бортник работал в Театре имени Гоголя и Театре на Таганке. В его послужном списке множество ролей в кино, среди которых фильмы «Родня» и «Место встречи изменить нельзя».