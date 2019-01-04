В Перми создателей чучела Путина хотят судить за хулиганство

Пермскому активисту штаба Навального запретили покидать регион в связи с возбуждением уголовного дела.

Об этом сообщает «Дождь». Активист местного штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шабарчин заявил, что подвергся задержанию утром 3 января. В его квартире полицейские провели обыск и изъяли всю технику.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Сам оппозиционер связал эти меры с акциями против президента России Владимира Путина: в ноябре 2018 года Шабарчин установил в Перми чучело с лицом главы государства, прикрепив к манекену надписи «Военный преступник Пыня В.В.» и «Лжец». 30 декабря в краевом центре появились плакаты с изображением Путина, на которых были оставлены поздравления с Новым годом.

Сам Шабарчин заявил, что не удивлен возбуждению уголовного дела, добавив, что ждал подобных действий от правоохранительных органов.