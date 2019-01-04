Станции "фиолетовой" ветки метро в Жулебине закроют до 8 января

Три конечные станции «фиолетовой» ветки столичного метро закроют из-за работ на Некрасовской линии.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу московской подземки, работы на участке продлятся до конца новогодних праздников.

«Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена», — отметили в пресс-службе.

В установленным период метро запустит маршрут автобусов, которые будут курсировать между станциями. Вновь «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» станут доступными для москвичей с открытием подземки утром 9 января.