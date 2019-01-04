Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 4 января

Небольшие осадки и слабый мороз ждут жителей столичного региона в первую пятницу 2019 года.

Как сообщает портал «Метеоновости», изменения в погоде связаны со значительным ослаблением влияния циклона в Москве и Подмосковье.

«Небольшой снег будет преимущественно в первой половине дня и лишь местами. Максимальная температура в столице составит -4..-2, по области -7..-2 градуса», — сказано в сообщении синоптиков.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 747 мм рт ст. Лишь повышенная влажность воздуха (80%) может стать причиной недомогания у метеозависимых москвичей.