Ленинградский депутат предложил запретить детям ходить в цирк

Депутат заксобрания Ленобласти предложил бороться с цирками, запретив несовершеннолетним туда ходить.

Слова Владимира Петрова приводит RT. Парламентарий направил соотетсвующее обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому. По мнению Петрова, несовершеннолетних необходимо оградить от наблюдения за жестоким обращением с животными.

В качестве примера депутат привел западные страны, в которых проходит процесс отказа традиционных развлечений, связанных с эксплуатацией животных.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность серьёзного сокращения государственной поддержки подобных развлекательных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере. Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до "18+"», — заявил парламентарий.