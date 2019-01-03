Облачная погода, небольшой снег и -2 градуса ждут москвичей 3 января

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в четверг, 3 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов глубокого североатлантического циклона, что обусловит повышение атмосферного давления до нормальных значений, а также облачную погоду и небольшой снег.

Максимальная темпаратура воздуха в Москве 3 января при этом составит -2..0, по области -5..0 градуса.

Относительная влажность воздуха укажет на отметку около 80%. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

По словам специалистов, такие погодные условия негативным образом могут сказаться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, а также болезнями опорно-двигательного аппарата.