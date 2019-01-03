Франция выдала РФ обвиненного в растрате ₽14 млрд экс-министра Подмосковья

Бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова экстрадировали в Россию.

Как передает ТАСС, Франция удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в растрате и мошенничестве на 14 млрд рублей.

«Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (три преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (9 преступлений)»,— сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что Алексей Кузнецов был объявлен в федеральный и международный розыски в 2012 году. 3 января 2019 года в сопровождении сотрудников ФСИН РФ и российского Бюро Интерпола Кузнецова экстрадировали в Россию.