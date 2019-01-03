19-градусные морозы пообещали москвичам в рождественскую ночь

Синоптики предупредили жителей столичного региона об укреплении морозов с субботы, 5 января.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 3 января, в Москве и области ожидается облачная погода с небольшим снегом, а также до минус 2 градусов.

Как передает «Интерфакс», погода с температурой на 5-6 градусов выше нормы сохранится в столичном регионе до субботы, однако уже с 5 января столбики термометров стремительно начнут ползти вниз.

При этом пик морозов, по словам синоптиков, придется на рождественскую ночь: как в городе, так и по области температура составит 14-19 градусов ниже ноля, днем 7 января — минус 11-16 градусов. Однако уже в последующие дни ожидается ослабление морозов.

Кроме того, до конца текущей недели в столичном регионе временами будет идти небольшой снег.