Спасенному в Магнитогорске ребенку пока не будут делать операций

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о состоянии младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что из-под завалов дома в Магнитогорске, обрушившегося 31 декабря, извлекли тело трехлетней девочки. Число погибших увеличилось до 19 человек.

Вероника Скворцова в разговоре с РИА «Новости» рассказала, что состояние 11-месячного ребенка, перевезенного из Магнитогорска в Москву, остается стабильно тяжелым. «Угрозы жизни нет, состояние тяжелое, но стабильное, много было сделано за прошедшую ночь», — цитирует агентство Скворцову.

По ее словам, мозг ребенка сохранен, раны на голове поверхностные. Врачи восстановили гемостаз и водный баланс, улучшили микроциркуляцию крови в ноге младенца. «С малышом мама и медсестра находятся все время рядом. С мамой работают психологи», — добавила Скворцова.

Министр уточнила, что самолет, на котором перевезли ребенка, был предоставлен главой Сбербанка Германом Грефом.

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сказал, что мальчику пока не будут делать никаких операций.

«Его надо вывести из тяжелого состояния <…> Сейчас главное — не суетиться», — цитирует агентство Рошаля. Он также добавил, что хирурги готовы к возможным осложнениям.