Митрополит РПЦ нзвал "Иронию судьбы" противоречащей христианству

Митрополит Рязанский Марк раскритиковал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» и идею новогоднего чуда.

В новогоднем видеообращении, опубликованном на сайте Рязанской епархии, священник РПЦ заявил, что «кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной».

Священнослужитель осудил то, что главный герой фильма Женя Лукашин так легко обрел новую любовь, по ошибке оказавшись в другом городе и оставив в Москве свою невесту. Сама идея фильма наполняет человеческую душу ложными и несбыточными мечтами и противоречит христианским установкам, считает митрополит.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда, комментируя высказывания Марка, отметил, что «как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться». Впрочем, сам Легойда назвал «Иронию судьбы, или С легким паром» «прекрасной и доброй новогодней сказкой».