Продажа шампанского в России уменьшились в 2017 году на 36%

Из-за повышения акциза и розничной цены в России продолжается сокращение продаж алкогольных напитков.

О падении продаж алкоголя сообщают во вторник, 21 ноября, «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. По информации издания, с января по сентябрь 2017 года продажа игристых вин снизилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

На 23% уменьшились продажи водки и ликероводочных изделий, на 14% — пива. Продажа тихих вин с января по сентябрь сократилась на 10%.

При этом за первые 9 месяцев 2017 года более чем в три раза выросла реализация сброженных напитков — сидра, пуаре и медовухи.

Замглавы департамента экспертно-аналитических работ аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова в разговоре с изданием связала падение продаж алкоголя с ростом акциза и минимальных розничных цен на спиртные напитки.

Однако, по мнению эксперта, падение продаж может свидетельствовать и об уходе рынка в тень. Кроме того Разумова отметила, что молодое поколение предпочитает пить не водку, а сидр.