Набережные Челны стали лидерами рейтинга экоразвития городов РФ

Минприроды опубликовало рейтинг экологического развития российских городов по итогам 2016 года.

Согласно списку, опубликованному на сайте Минприроды, лидерами рейтинга экоразвития российских городов стали Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас и Вологда. В первую десятку также вошли Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ. Москва заняла 16-е место.

Последние строчки списка занимают Чита, Саратов, Южно-Сахалинск, Рязань и Махачкала.

Города оценивали по качеству воздушной среды, количеству потребления и качеству воды, обращению с отходами, использованию территорий, доступности транспорта, энергопотреблению и управлению охраной ОС. Кроме того, последним критерием была оценка Общероссийского народного фронта (ОНФ), который также участвовал в составлении рейтинга.