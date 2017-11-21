На жене гендиректора "России-1" увидели украшения за миллионы рублей

Супруга гендиректора «России-1» Дарья Златопольская носит украшения за десятки миллионов рублей.



Об этом сообщает портал «Скандалы.ру», который цитирует блогера с ником katoga:



«У телезвезд, поди, все настоящее? Или нет? Я даже полезла и посмотрела, сколько такая красота в оригинале может стоить? Не то, чтобы купить (куда мне), а хотя бы чтоб знать, к чему стремиться, пусть не сейчас, пусть в следующей жизни, но помечтать-то можно? Или погуглить на Алике (некоторые нашла и даже заказала:), чтобы потом щеголять.

На великосветские рауты меня не пригласят, но чего же не купить красоту по доступным, так сказать, ценам.





Скажете, что подделки — это не комильфо? Но ведь смотря какого качества. Если даже звезды позволяют такое носить, то нам смертным чего стесняться?





Ведь с такими ценами на украшения, мне кажется, ни одна даже приличная телезвезда настоящего себе позволить не сможет.





Нет, ну вот смотрите, я сделала подборку украшений Дарьи Златопольской только за последние несколько эфиров. Прикинула стоимость (тех, которых фотографии нашла), набегает больше сотни миллионов рублей (из расчета серьги Sulra Jewels — 5 616 000 руб, серьги Lazzaro — 16 920 000, кольцо Pasquale Bruni — 9 075 000, серьги Pasquale Bruni — 10 882 500, колье Choppard — 1 776 500, колье Garrard — 335 200 и т.д.).





Если бы она была женой, скажем, какого-нибудь там Потанина или Вексельберга, то еще ладно: ребята могут шикануть. Но у нее муж — гендиректор телеканала Россия. Зарплата у него, конечно, не маленькая, но все же, это госструктура, в которой он проработал более 20 лет. Легальный доход семьи очевидно не предполагает такого парада роскоши. Значит, это все-таки подделка? Или эта очередная ситуация из серии «Совпадение? — Не думаю!» и мы чего-то не знаем?





Так что, думаю, мне можно смело заказывать на Али и не парится по поводу нехватки пары миллионов на очередные сережки.





А вы как выбираете украшения? Носите только оригинальные бренды или все-таки пытается использовать, скажем так, все шансы?»