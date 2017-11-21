11 человек госпитализированы после ДТП с перевернувшимся автобусом

В результате аварии с опрокинувшимся автобусом в Подмосковье пострадали двадцать человек.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что опрокинувшийся на трассе М-4 «Дон» автобус затрудняет движение авто.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали РИА «Новости» о том, что в результате ДТП пострадали 20 человек.

«Двенадцать пострадавших, одиннадцать госпитализировано в Домодедовскую ЦГБ. Все средней тяжести и легкие. Детей нет среди них», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Московской области уточнили, что автобус столкнулся с автомобилем Mitsubishi.