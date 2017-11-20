В Москве начали перепродавать кроссовки Канье Уэста в несколько раз дороже номинальной стоимости.

Ранее Sobesednik.ru писал о беспрецедентном ажиотаже вокруг начала продаж насчитывавшей 150 пар кроссовок лимитированной коллекции Канье Уэста в Adidas. У магазина на Кузнецком мосту столпились тысячи людей, хотя право на покупку доставалось людям в результате розыгрыша в интернете.

Lenta сообщает о том, что в сети началась массовая перепродажа кроссовок. Если при покупке в магазине они стоили 17 тысяч рублей, то перепродаются они в несколько раз дороже изначальной стоимости: цены у спекулянтов достигают 65 тысяч рублей.