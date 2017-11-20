Сбившая "пьяного мальчика" подаст в суд на его отца из-за клеветы

Виновница ДТП с шестилетним мальчиком в Балашихе Ольга Алисова собирается подать в суд на отца погибшего ребенка.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что судмедэксперт, якобы нашедший алкоголь в крови шестилетнего Алеши Шимко, погибшего в ДТП в Балашихе, был уволен по ходатайству следствия.

Как сообщает в понедельник, 20 ноября, РИА «Новости», защита Ольги Алисовой, осужденной за смерть Алеши Шимко, готовит иск к отцу мальчика.

«Хочу отметить бесконечную ложь, оговор и клевету со стороны потерпевших. Бездоказательно поливать грязью человека не получится — мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Шимко», — сказала агентству адвокат Алисовой Наталья Куракина.

Адвокат утверждает, что отец погибшего ребенка обвинял Алисову в «наркомании, распространении наркотиков и преступном сговоре».

Защита Шимко пока не комментировала информацию.

В понедельник также стало известно, что защита Алисовой обжаловала приговор. «Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр», — сказала агентству Куракина.