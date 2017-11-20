Росгвардия изъяла оружие у участвовавшего в перестрелке в "Москва-Сити" ЧОП

Росгвардия забрала вооружение у ЧОП, сотрудники которого приняли участие в перестрелке в ресторане в «Москва-Сити».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. Он сообщил агентству, что все оружие у ЧОП, принявшего участие в инциденте, было изъято: «Силами подразделений Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии у ЧОП "Грэпс-2" изъято все оружие, разрешение на его хранение аннулировано». Также Хинштейн заявил, что в прокуратуру отправлен запрос об инициировании внеплановой проверки в отношении ЧОП.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о перестрелке в комплексе «Москва-Сити», в ходе которой пострадали шесть человек. Некоторые из пострадавших были бойцами ЧОП, входящего в состав Росгвардии.