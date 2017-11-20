Патриарх Кирилл призвал публичных людей отдалить конец света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о приближающемся конце света и способе его избежать.

В понедельник, 20 ноября, как сообщает «Интерфакс», патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал творческую интеллигенцию «не сбивать людей с толку», чтобы в России не повторились революционные события. По его мнению, «сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом» через театр и кино, а искусство «становится гирей, которая не дает человеку взлететь».

Он уточнил, что говорит не обо всем искусстве, а о том, которое заявляет «об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку». По мнению патриарха, «очень многая часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников», которые довели страну до революции.

Предстоятель подчеркнул, что сейчас все здоровые силы должны сплотиться и все люди, которые любят родину, должны быть вместе, так как «мы входим в критический период развития человеческой цивилизации».

«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — считает патриарх.

Он напомнил, что, согласно христианскому вероучению, приближение и отдаление конца света зависит от нас самих, и призвал каждого, особенно публичных людей, «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».

Напомним, в понедельник патриарху Кириллу исполняется 71 год.