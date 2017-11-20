Госдума намерена ограничить продажу веселящего газа

В Госдуме собираются начать жесткое регулирование распространения веселящего газа.

Об этом сообщает ТАСС. Законодатели уверены, что находящаяся в свободной продаже в Сети закись азота вызывает у потребителя пагубную зависимость. В связи с этим депутаты предлагают установить жесткий контроль за продажами веселящего газа.

Депутат Николай Говорин прокомментировал эту инициативу: «Мы собираемся распространить на это вещество [закись азота] норму закона, когда его распространение будет жестко контролироваться. Наберите "веселящий газ" в интернете, и вам привезут десять литров этого газа».

По словам Говорина, эта идея пока далека от реализации, депутатам Госдумы только предстоит ее предметно обсудить.